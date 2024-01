Peterson Secco: canelense no Paleta Atlântida foi massa

Teve representante canelense colocando a mão na massa na sétima edição do Paleta Atlântida, o maior churrasco de beira de praia do mundo.

Diretamente do “Fundo do Campo”, o premiado pizzaiolo Peterson Secco conquistou o paladar dos amantes de churrasco e pizza. Conhecido por sua maestria na arte da pizza, Pet protagonizou momentos únicos ao preparar um suculento Costelão 12 horas, que foi a estrela principal de suas pizzas exclusivas no evento.

Os participantes puderam degustar a combinação perfeita de churrasco e pizza em um só lugar.

Para fazer essa preparação especial das pizzas de costelão, Peterson levou para a beira da praia o forno à lenha móvel “O Brabo”, que pesa 2,5 toneladas.

“Sabemos que a paixão do gaúcho é o churrasco, mas nos últimos anos a pizza vem roubando a cena com um número considerável de pizzaiolos gaúchos competindo mundo afora, e foi por isso que decidi unir essas iguarias no Paleta Atlântida”, destaca Peterson.

Além das exclusivas pizzas de churrasco, Peterson garantiu a sobremesa com pizzas doces, encerrando o evento com um toque doce e memorável. Os participantes do Paleta Atlântida 2024 ainda foram surpreendidos por uma chuva de pizza, promovida pelo empresário, que caiu do céu e deu direito a um rodízio na The Petit, em Capão da Canoa.

Sobre Peterson Secco

Nascido em Canela/RS, aos 32 anos, Peterson comanda cinco restaurantes e um delivery no Rio Grande do Sul.

O dono da rede de pizzarias The Petit trabalhava como servente de pedreiro e fazia “bicos” em restaurantes quando, aos 15 anos, decidiu buscar uma vida melhor para a família apostando no conhecimento e na paixão pela pizza.

Hoje em dia, viaja o Brasil e o mundo participando de workshops e cursos na área. Em 2023 venceu o Campeonato Brasileiro de Pizza Napoletana, ficou em 1° lugar no Selections Brasil Pizza Napoletana e foi campeão do segundo episódio do reality show “Que Bela Pizza”, da GNT.

Ficou com água na boca? Então, aqui vai a dica. Se você está curtindo o litoral gaúcho, pode encontrar a pizza campeã do Peterson na Pizzaria The Petit, localizada em Capão da Canoa (Av. Paraguassu, 3435). Vale experimentar!