Prefeitura de Canela e SENAC estabelecem parceria para cursos em 2024

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, em cooperação com o CIDICA, está estabelecendo uma parceria com o SENAC para a realização de cursos e capacitações ao longo do ano de 2024.

Essa colaboração visa oferecer uma ampla gama de cursos em diversas áreas, desde tecnologia até setores cruciais para o desenvolvimento local, como turismo, hotelaria e gastronomia.

Através do Programa RS Qualificação, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Estado do Rio Grande do Sul, serão oferecidas oportunidades de qualificação profissional para cargos como Garçom, Camareira, Monitor de Turismo e Auxiliar Administrativo e Recepção, ao longo de todo o ano de 2024.

Além disso, dando continuidade ao projeto iniciado em 2023, o programa “Sementes do Amanhã” oferecerá cursos de Informática Básica e Programação para pessoas a partir de 16 anos que desejam adquirir habilidades nessa área de alta empregabilidade.

O CIDICA continua investindo em capacitações e no desenvolvimento dos cidadãos de Canela, acreditando que o conhecimento e as qualificações são fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população.

Fique atento ao perfil @cidicacanela no Instagram para obter mais informações sobre inscrições e cursos disponíveis. Para mais detalhes, entre em contato pelo número 54 3328-25167 pelo WhatsApp.