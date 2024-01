Veículo com placas de Canela é apreendido em Imbituba com 7 milhões em cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de 42 quilos de cocaína, avaliada em aproximadamente R$ 7 milhões, na noite de segunda-feira (29) durante uma fiscalização na BR-101, em Imbituba, localizada no Sul de Santa Catarina.

O veículo, com placas da cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir, sendo interceptado três quilômetros adiante. Ao revistar o porta-malas do carro, os policiais encontraram 40 tabletes de cocaína acondicionados em duas caixas de papelão.

O motorista, um indivíduo de 40 anos, foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Imbituba, enfrentando acusações relacionadas ao crime de tráfico de drogas.