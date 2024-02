Atrações da Serra Gaúcha se unem para fortalecer o turismo no verão

Parques de Gramado, Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula estão oferecendo promoções para fevereiro; na Vila da Mônica Gramado, associados do Sicredi e visitantes nascidos ou residentes no Rio Grande do Sul terão preços especiais ao longo do mês

Os meses de verão são uma ótima oportunidade para escapar do tumulto da alta temporada e visitar a Serra Gaúcha com mais calma e tranquilidade, vivendo experiências mais personalizadas e aproveitando os preços especiais nos hotéis e nas mais diferentes atrações. Pensando nisso, parques de Gramado, Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula se uniram para oferecer uma série de promoções especiais em fevereiro. A Vila da Mônica Gramado faz parte deste movimento e terá uma programação diferenciada para todo o mês.

Gaúchos na Vila

Ao longo de fevereiro, exceto no Carnaval (entre os dias 10 e 13), a ação Gaúchos na Vila oferecerá aos visitantes nascidos ou residentes no Rio Grande do Sul a compra e o uso de ingressos com o valor especial de R$ 99,00. A promoção não é cumulativa com outros descontos, como meia-entrada, e os ingressos são pessoais e intransferíveis, sendo possível reagendar, se necessário, nas datas do período da promoção. A compra dos ingressos com desconto pode ser feita no site www.viladamonica.com.br ou na Central de Vendas pelo telefone/WhatsApp (54) 99949-4072. Tanto no momento da compra quanto na entrada no parque, quem nasceu no Estado deve apresentar um documento com foto e, quem for residente, um comprovante de residência em nome do titular da reserva, como contas de água e luz.

Associados Sicredi

Associados do Sicredi também terão condições especiais em fevereiro. Cada pagante terá isenção na aquisição de até um ingresso para dependentes entre três e 14 anos. A cortesia deve ser requisitada na Central de Vendas, apresentando comprovante de vínculo com o Sicredi (print da tela inicial do aplicativo ou do cartão) tanto no momento da compra quanto na entrada do parque. Parceira da Vila, a Fundação Sicredi desenvolve quatro iniciativas de educação financeira no parque: a Máquina de Gibis, em que os visitantes respondem um quiz e recebem gibis exclusivos da Turminha com histórias de conscientização sobre o uso do dinheiro; o totem da Magali, responsável por dar dicas de como economizar no planejamento da festa de aniversário infantil; o Corpo dos Bombeiros, no qual as crianças salvam os pets e recebem uma recompensa pelo serviço prestado; e o Hospital Veterinário, atração em que os visitantes aprendem sobre os custos relacionados aos cuidados com os animais de estimação.

Folia na Vila

Como diz a música, em fevereiro, como todos sabem, tem Carnaval. E, na Vila da Mônica, ninguém vai ficar parado com a matinê especial de Carnaval da Turminha. De 10 a 16 de fevereiro, o parque promove a “Folia na Vila”, na Praça Sansão, uma festa com muito confete, decoração e figurinos especiais. Segundo a CEO da Vila da Mônica, Manoela Moschem, este é mais um motivo para visitar o parque em fevereiro e curtir a Serra Gaúcha sem a lotação dos meses de inverno. “Lançamos estas promoções para oportunizar a um público mais amplo a visita à Vila da Mônica, que foi considerada um dos melhores parques de diversão do Brasil no Prêmio Melhores Destinos 2023/2024. Assim, mais gaúchos e associados aos nossos parceiros conhecerão a magia do mundo dos gibis criados por Mauricio de Sousa”, ressalta. Em fevereiro, o horário de funcionamento da Vila da Mônica Gramado será entre 9h45 e 17h30, diariamente, com exceção das terças-feiras (o parque estará aberto na terça-feira de Carnaval, dia 13/02).

Sobre a Vila da Mônica Gramado

Inaugurada no Dia das Crianças de 2022, a Vila da Mônica Gramado é um parque coberto e climatizado, voltado para a família, com mais de 20 atrações ambientadas no bairro do Limoeiro, onde a Turma da Mônica vive as suas aventuras. Localizado às margens da ERS-235, na Rua Germano Boff, 611, no bairro Carazal, o parque foi construído em um complexo com área total de 25 mil m², sendo 5 mil m² dedicados a atrações como a Cidade dos Carrinhos, o Laboratório do Franjinha, o Ateliê da Marina e as Casas da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Cascão, do Louco e da Milena, além de uma infraestrutura completa para que as famílias passem o dia se divertindo com segurança. Primeiro e único parque da América Latina a conquistar o selo LEED Platinum, que o coloca entre as edificações mais sustentáveis do mundo, a Vila da Mônica Gramado recebeu mais de 130 mil visitantes em seu primeiro ano de funcionamento. As excelentes avaliações dos viajantes renderam ao empreendimento a sexta posição na lista dos 10 melhores parques de diversão do Brasil no Prêmio Melhores Destinos 2023/2024.