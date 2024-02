Chef Marcos Livi comanda a gastronomia da área premium do Planeta Atlântida

Espaço exclusivo com open bar e open food terá menu completo feito no fogo, a especialidade do chef e sua equipe

O maior festival de música do sul do país, que acontece desde 1996 na praia de Atlântida, no Rio Grande do Sul, está pronto para a sua edição 2024. O evento será no próximo fim de semana, dias 02 e 03 de fevereiro, com shows e experiências inesquecíveis para todos os gostos. No comando espaço do Planeta Atlântida, com open bar e open food, estará o chef Marcos Livi e sua equipe, oferecendo para os planetários um menu diferente a cada show.

“Esta será nossa quarta edição, cada uma é mais especial que a anterior e 2024 vai surpreender”, avisa o chef. Com uma equipe formada por 40 cozinheiros, a gastronomia do Planeta Premium será toda feita no fogo, a especialidade de Marcos Livi. O espaço, com acesso apenas para maiores de 18 anos, oferece liberdade de ir para Arena e aproveitar todas as experiências da área privilegiada para ver os shows

do Palco Planeta.

O Planeta Atlântida

O Planeta Atlântida ocorre na sede campestre da SABA, localizada na Avenida Interbalneários nº 413, no Balneário de Atlântida, em Xangri-Lá/RS. Já passaram pelos palcos do Planeta mais de 1,4 mil atrações nacionais e internacionais, de diferentes estilos, levando ao público mais de 800 horas de música.

Os ingressos do Planeta Premium podem ser adquiridos online, no site, ou no PDV do Planeta, na Loja Renner do Iguatemi, em Porto Alegre. O evento é realizado pelo Grupo RBS e DC Set Group.

Patrocínio: Renner, Ulbra, Banrisul, Coca-Cola e Budweiser