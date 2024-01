Fevereiro inicia com atrações para as famílias no Verão na Serra Gaúcha

Com o objetivo de as famílias poderem viver experiências incríveis com diversas atrações iniciou no dia 15 de janeiro e vai até o dia 10 de março de 2024 o projeto “Verão na Serra Gaúcha 2024”, uma iniciativa do SindTur com a parceria das Secretarias de Turismo de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula e Picada Café.

“São muitas atrações, quem nos visita pode apreciar nossa Região e vivenciar eventos das mais diversas áreas”, conta Cláudio Souza, Presidente do SindTur.

Neste mês de fevereiro a Região conta com opções para todos os gostos.

Em Gramado, até o dia 03 de fevereiro, acontece o Gramado In Concert. O evento é uma vivência musical através de apresentações de orquestras, bandas e grupos de câmara que transformam a cidade de Gramado num imenso palco de música erudita e popular.

E a partir do dia 08 de fevereiro até o dia 03 de março acontece a Vindima em Gramado, um evento para os apaixonados pelos vinhos e conhecer as belezas do interior de Gramado. O evento conta também com a Vila do Vinho junto à Praça das Etnias, programação nas vinícolas que vão desde visitação com os proprietários, degustação sensorial, até colheita e pisa das uvas.

Em Nova Petrópolis prossegue durante todo o mês de fevereiro, até 10 de março, o Verão no Jardim da Serra Gaúcha. Em fevereiro na programação tem o Encontro de Rurais, 02 a 04 de fevereiro, um evento para matar a saudade e reacender a paixão pelos carros clássicos que deixaram sua marca em nossa memória. O encontro deste ano comemora ainda os 78 anos dessa lenda.

E nos dias 03 e 04 de fevereiro, a Festa do Figo em sua 49ª edição, vai movimentar a Sociedade Cultural e Esportiva Linha Brasil, no interior de Nova Petrópolis, com muito muito figo, produtos coloniais, frutas, festival de bandas, bandinhas típicas, chopp e almoço típico.

Nova Petrópolis terá ainda em fevereiro mais três eventos. O Sommer Bier Festival, nos dias 09 a 13 e 16 a 18 na Rua Coberta, com entrada gratuita, terá a presença de cervejarias artesanais, food truck, espaço kids e atrações musicais. O Enjoy Nova Petrópolis de 23 a 25 de fevereiro, também na Rua Coberta, contará com muita música eletrônica. Finalizando, de 23 a 25 de fevereiro, o Encontro de Carros Antigos vai receber diversos modelos, raridades que merecem ser admiradas por aqueles que apreciam o mundo automobilístico.

Fevereiro em São Francisco de Paula também terá muita alegria e diversão para os amantes da folia aproveitarem neste verão, as margens do Lago São Bernardo. É o Carnaval no Lago que acontece dia 09 de fevereiro com uma programação animadíssima.

Em Picada Café, o Verão na Serra Gaúcha terá três atrações em fevereiro. No dia 17 de fevereiro os torneios de Beach Tênis e Pênaltis abrem as atividades esportivas. Dia 24 de fevereiro o Município promove a Gincana Cultural da Rota Romântica, uma ação comemorativa ao Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil. E dia 25 de fevereiro, o Pic Nic da Rádio União, para reunir o melhor do verão em Picada Café com muitas atrações.

Já a cidade Canela conta com uma atração ambiental única na Região para visitação. Considerada a Capital Nacional dos Parques Temáticos, a cidade conta nada menos com 22 atrações temáticas dos mais variados tamanhos e conteúdo que irão encantar os visitantes.

Todos os eventos da programação Verão na Serra Gaúcha podem ser encontradas no site www.veraonaserra.com.br/eventos/

Conheça as empresas parceiras com descontos especiais neste período de verão acessando o site www.verãonaserra.com.br