Gramado – Equipes da Terceirona 2024 se encontram em reunião preparatória

No fim da tarde da última terça-feira, representantes das equipes que vão participar do Campeonato Municipal de Futsal da Terceira Divisão se reuniram no ginásio do Perinão para uma reunião preparatória da competição, que inicia em 07 de fevereiro. O prefeito Nestor Tissot, o vice-prefeito Luia Barbacovi e o secretário de Esporte e Lazer Lucas Roldo receberam os atletas das 50 equipes inscritas para esta edição da Terceirona.

O campeonato terá número recorde de participantes neste ano, movimentando cerca de 850 pessoas entre atletas e comissões técnicas. “Esse número alto de pessoas envolvidas mostra que os nossos investimentos na área do esporte estão dando resultado. Desejo uma boa competição para todos, com muito respeito e diversão para todos”, destacou o prefeito Nestor Tissot.

Crédito: Ascom/PMG