I Workshop de Proteção Animal em Canela

No dia 5 de fevereiro, das 18h às 21h, será realizado o I Workshop de Proteção Animal no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela – CIDICA, na rua São Francisco, 199. Esta iniciativa é promovida pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Canela em parceria com o COMDEMA – Conselho Municipal de Meio Ambiente e Instituto Piracema.

O evento tem como objetivo promover a conscientização sobre a importância da proteção e do bem-estar dos animais, além de discutir medidas e estratégias para garantir sua segurança e cuidado adequado.

Durante o workshop, serão abordados diversos temas relevantes, como políticas públicas voltadas para a proteção animal, legislação vigente, adoção responsável, combate ao abandono e maus-tratos, entre outros assuntos de interesse da comunidade.

A participação no workshop é gratuita e aberta a todos os interessados em contribuir para o bem-estar dos animais. Não perca essa oportunidade de aprender e se engajar em prol da proteção animal em nossa cidade.

As inscrições têm vagas limitadas e pode ser realizada pelo e-mail drc@canela.rs.gov.br