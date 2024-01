Inscrições para Soberanas da 26ª Festa do Pinhão estão abertas em São Francisco de Paula

A Prefeitura de São Francisco de Paula anunciou a abertura das inscrições para a escolha das soberanas da 26ª Festa do Pinhão. As candidatas interessadas têm até o dia 16 de fevereiro para realizar a inscrição de forma online através do link.

Para participar do concurso, as candidatas devem atender aos seguintes requisitos: ter entre 18 e 30 anos de idade, residir em São Francisco de Paula há pelo menos um ano, ter concluído o Ensino Médio, não estar grávida, e não estar participando de outros concursos similares. Além disso, é necessário ter disponibilidade para participar das atividades preparatórias do concurso, inclusive aos finais de semana, e para toda a programação da Festa do Pinhão, bem como eventos paralelos apoiados pela prefeitura.

A documentação necessária para a inscrição inclui comprovante de residência em São Francisco de Paula, uma foto vertical colorida, cópia da carteira de identidade, cópia do título de eleitor, comprovante de escolaridade, alvará de folha corrida e mini currículo.

O concurso, que elegerá uma rainha e duas princesas, será realizado no dia 23 de fevereiro de 2024, no Centro de Informações Turísticas. A escolha da corte será feita por meio de uma prova escrita com 10 questões baseadas no livro “São Francisco de Paula, um pouco de mim… Um pouco de muitos…”, de autoria de Maria Lucia da Silva Teixeira, disponível no Centro de Informações Turísticas. Além disso, uma Comissão Julgadora avaliará critérios como beleza, simpatia, postura, conhecimento e comunicação.

O objetivo do concurso é não apenas destacar a beleza, mas também eleger representantes que possam promover a cidade em diferentes esferas, desde o âmbito local até o nacional. O edital completo e demais informações estão disponíveis no link do edital: Edital Soberana 26ª Festa do Pinhão.