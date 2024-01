Mega-Sena acumula e prêmio atinge a marca de R$ 83 milhões

O concurso 2.682 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (30) no Espaço da Sorte, em São Paulo, deixou os apostadores na expectativa, já que nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas. Com isso, o prêmio acumulou e agora atinge a expressiva quantia de R$ 83 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 04 – 17 – 29 – 30 – 52 – 58. Mesmo com a ausência de acertadores para o prêmio principal, houve contemplados nas categorias inferiores. A quina teve 83 ganhadores, e cada um receberá R$ 53.385,65. Além disso, os 5.942 acertadores da quadra serão premiados com R$ 1.065,29 cada.

O próximo sorteio, referente ao concurso 2.683, está marcado para quinta-feira (1º). Os interessados em concorrer ao prêmio milionário têm até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para realizar suas apostas. Elas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

O valor da aposta simples, marcando seis números, é de R$ 5.