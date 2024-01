Mulher é presa pela Brigada Militar de Igrejinha após confessar homicídio de suposto agressor

Na noite de terça-feira (30/01), a Brigada Militar de Igrejinha recebeu uma denúncia anônima por volta das 21 horas, indicando que uma mulher foi vista através da janela de uma residência no Bairro Bom Pastor, colocando uma sacola na cabeça de um homem.

As viaturas se deslocaram até o endereço indicado, encontrando a residência trancada e aparentemente vazia. Minutos depois, a moradora, uma mulher de 39 anos, chegou ao local e foi identificada. Ao verificar a casa, foi descoberto um homem no chão do quarto da frente, com as mãos amarradas nas costas e sem vida.

A mulher confessou o crime, alegando que durante a manhã teve um confronto físico com o homem, descrito como um conhecido, que a teria forçado a manter relações sexuais contra a sua vontade.

A autora foi detida em flagrante e conduzida à delegacia de polícia. A equipe da Brigada Militar permaneceu no local isolando a área até a chegada da perícia.