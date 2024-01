PATRAM descobre descarte irregular de lixo hospitalar em fiscalização realizada em Taquara

Em uma operação de fiscalização realizada no Município de Taquara, os Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar identificaram um descarte irregular de lixo hospitalar. A ação ocorreu em resposta a uma denúncia recebida, levando os agentes a verificar a situação no local indicado.

Durante a vistoria, os policiais constataram a presença de resíduos hospitalares que estavam sendo descartados de maneira inadequada, levantando preocupações sobre potenciais riscos ambientais e à saúde pública. A origem dos resíduos foi rastreada até uma empresa local, que, segundo as autoridades, apresentou a documentação ambiental exigida para operar regularmente.

A empresa responsável afirmou estar em conformidade com a legislação vigente, realizando o recolhimento regular dos resíduos e alegou desconhecer o descarte irregular identificado pelos policiais. No entanto, a mesma foi autuada de acordo com a legislação ambiental em vigor.

Diante da infração, a empresa se comprometeu a realizar a limpeza do local afetado e providenciar a destinação adequada dos resíduos, contando com a assistência de uma empresa especializada na gestão de lixo hospitalar. A legislação ambiental prevê medidas rigorosas para casos de descarte irregular, e as autoridades reforçam a importância de seguir as normas para garantir a preservação do meio ambiente e a saúde da população.

A Polícia Militar Ambiental continuará monitorando e intensificando as ações de fiscalização para coibir práticas inadequadas e garantir a preservação ambiental na região de Taquara. A população é encorajada a denunciar atividades suspeitas para contribuir com a manutenção da ordem e do meio ambiente na comunidade.