PATRAM efetua prisão por cativeiro ilegal de ave silvestre

Durante a fiscalização, os policiais constataram a irregularidade e procederam com a prisão da pessoa responsável pela ave. O Papagaio-charão, uma espécie ameaçada e protegida por legislação ambiental, estava em posse do responsável sem qualquer documentação legal que autorizasse a sua manutenção em cativeiro.

A ação foi conduzida de acordo com as leis ambientais em vigor, e a mulher responsável pela infração ambiental recebeu voz de prisão imediatamente. Os Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental conduziram a suspeita à delegacia para prestar esclarecimentos e para a adoção das medidas legais pertinentes ao caso.

O Papagaio-charão será encaminhado a um mantenedor autorizado, visando sua possível reintrodução à vida livre. Esta ação demonstra o comprometimento da Brigada Militar de Canela na preservação da fauna local, reforçando a importância da conscientização sobre as leis ambientais para garantir a proteção das espécies ameaçadas e a preservação do ecossistema.