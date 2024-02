Prefeitura entrega último relatório do prêmio de Cidade Sul-americana do Desporto 2023

A Secretaria de Esporte e Lazer divulgou nesta semana o último relatório de atividades realizadas pela pasta com o título de Cidade Sul-Americana do Desporto 2023. Com chancela da Unesco, o título reconheceu o município por suas boas estruturas esportivas e por utilizar o esporte como uma ferramenta de transformação social, lazer e bem-estar para os gramadenses.



O relatório foi entregue trimestralmente para a Aces e o Parlamento Europeu, mostrando as principais ações da Administração Municipal durante o ano de 2023 na área esportiva. “Com esse documento, mostramos o quanto Gramado honrou esse título, trazendo eventos esportivos, promovendo projetos sociais e fomentando o turismo esportivo”, destaca o secretário Lucas Roldo.



O documento detalha os projetos sociais esportivos de contraturno escolar que beneficiam mais de duas mil crianças em várias modalidades, os eventos esportivos que trouxeram mais de sete mil atletas para a cidade e as melhorias realizadas nas praças de lazer. “Foi um ano de muito trabalho nessa área e os resultados são visíveis. Nossa comunidade está engajada nas atividades esportivas e desfruta de cada melhoria. Esse prêmio é um orgulho para todos nós”, afirma o prefeito Nestor Tissot.

Confira o material na íntegra: https://gramado.rs.gov.br/secretarias/esporte-e-lazer/documentos/ralatorio-3-cidade-do-desporto