Secretaria da Saúde de Canela pede à população que reforce cuidados contra o mosquito da dengue

O verão é o período propício para a proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, a Vigilância Ambiental em Saúde de Canela, ligada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), solicita a população a intensificar os cuidados contra esse vetor. A eliminação de locais com água parada emerge como a principal estratégia para conter a disseminação do mosquito e, por conseguinte, evitar a propagação da doença.

Alerta-se para a importância de estar atento a objetos suscetíveis de acumular água, tais como pneus, garrafas, recipientes diversos, bem como garantir o adequado fechamento de reservatórios de água, a fim de impedir a formação de focos de reprodução. A manutenção da higiene em pátios e bebedouros de animais também se mostra essencial nesse contexto.

A SMS ressalta que a dengue constitui uma enfermidade com potencial fatal e enfatiza que a principal medida preventiva consiste na erradicação dos criadouros do Aedes aegypti. Tal responsabilidade recai sobre cada indivíduo da comunidade, que deve verificar regularmente a existência de água parada em suas residências e locais de trabalho, tomando as devidas providências para sua eliminação.

Além das ações de fiscalização e orientação realizadas rotineiramente, os agentes de combate às endemias da Vigilância Ambiental em Saúde efetuam monitoramentos periódicos em pontos estratégicos, visando identificar potenciais focos de proliferação do mosquito.

Quanto aos sintomas, destaca-se que a dengue é transmitida pela picada da fêmea infectada do Aedes aegypti, com manifestações que podem surgir até 15 dias após o contato. Febre alta, dores no corpo, na cabeça e nas articulações, além de outros sintomas, caracterizam essa enfermidade. Em caso de manifestação de sintomas, é imprescindível buscar atendimento médico.

Para prevenir a propagação do mosquito e a consequente disseminação da dengue, seguem algumas recomendações importantes:

1. Manter bem tampados caixas, tonéis e barris de água.

2. Acondicionar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira sempre bem fechada.

3. Abster-se de descartar lixo em terrenos baldios.

4. Armazenar garrafas de vidro ou plástico com a boca para baixo.

5. Evitar o acúmulo de água da chuva sobre a laje.

6. Preencher os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda.

7. Caso guarde pneus velhos, retire toda a água e mantenha em locais cobertos e protegidos da chuva.

8. Realizar a limpeza das calhas com frequência, evitando obstruções.

9. Lavar com água e sabão, pelo menos uma vez por semana, os recipientes usados para armazenar água.

10. Lavar com água e sabão, semanalmente, os vasos de plantas aquáticas e trocar a água desses vasos com frequência.

NÃO A CASOS CONFIRMADOS EM CANELA

O Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde de Canela informou que não há registro de casos confirmados de dengue na cidade. Em janeiro, foram relatados dois casos importados, porém, após investigação, constatou-se que se tratavam de turistas. Nessas situações, foram realizadas visitas e monitoramentos em quatro quadras dos bairros onde estavam hospedados, tanto no centro quanto em São José.

O Departamento de Vigilância Ambiental conduziu as inspeções e não encontrou larvas do mosquito da dengue nas áreas monitoradas. Essa ação faz parte dos protocolos de prevenção e controle da dengue adotados pelo município, visando garantir a segurança e bem-estar da população.

A Secretaria de Saúde reitera a importância da colaboração da comunidade na prevenção da dengue, mantendo seus quintais limpos e eliminando possíveis criadouros do mosquito transmissor. Além disso, ressalta a importância de buscar atendimento médico em caso de sintomas suspeitos, para a devida avaliação e acompanhamento.