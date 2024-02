Canela convoca novos professores e agentes administrativos aprovados em concurso público

Novos servidores serão lotados na Secretaria de Educação, Esporte e Lazer

A Prefeitura de Canela está convocando 107 candidatos aprovados em concurso público para áreas da educação, além de agentes administrativos para as secretarias das escolas. A convocação abrange diversas especialidades, incluindo habilitações em Séries Iniciais, Apoio Técnico Pedagógico – Orientador Educacional, Apoio Técnico Pedagógico – Supervisor Escolar, Artes, Ciências Naturais, Educação Especial, Língua Estrangeira Moderna (Inglês) e Matemática.

A convocação foi publicada no site do Município e está disponível para consulta através do link:

https://encurtador.com.br/qsuAG

Os candidatos devem se apresentar no Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), localizado na rua Dona Carlinda, 455, das 8h às 11h e das 13h às 16h30, munidos dos documentos exigidos no edital. A avaliação médica pré-admissional será agendada pelo DGP no ato da entrega de toda documentação. O início das atividades laborais está previsto para os agentes administrativos a partir do dia 1º de fevereiro e os professores em 14 de fevereiro.

Essa nova convocação é parte das ações realizadas pela Prefeitura para transformar a educação pública municipal de Canela. Desde 2019, o município trabalha com escolas de tempo integral, um projeto que neste ano alcança o 6º ano do ensino fundamental. “Estamos no caminho certo, com vários avanços e conquistas para a educação municipal de Canela. Temos metas e objetivos que estamos alcançando com muito trabalho e dedicação”, ressaltou a secretária de Educação, Janete da Silva Santos.

Foto: Clauber Maciel/Arquivo