Edição 606 da Folha de Canela – 01 de fevereiro de 2024

Clique no link abaixo para baixar a versão imprimível em PDF ou role para baixo para ler a edição.

Mesmo parecendo chato, eleições municipais ainda são o tema do momento e em Canela.

Como quinta é dia de TBT, a coluna 360 Graus traz uma linha do tempo das eleições municipais nos últimos 28 anos. Talvez você tenha esquecido, mas nossos arquivos não. E como político gosta de dizer que o povo não tem memória, o jornalismo nos salva com alguns resgates históricos.

📰Veja também, nesta edição, as colunas de Márcio Diehl Forti, Renata Wilrich, Bethy Schons e Juliana Alano🗞️

O sucesso destas edições depende de você, será importante compartilhar com sua família e amigos para que todos tenham a oportunidade desta leitura.