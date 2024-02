Mátria Parque terá Luau na programação de Carnaval

Festa no jardim, churrasco e feijoada vão embalar três dias de folia na Serra Gaúcha

O Mátria Parque de flores, em São Francisco de Paula, preparou três dias de eventos para quem quer aproveitar o feriado, curtir a natureza e ainda entrar no clima do Carnaval. No sábado (10), um Luau carnavalesco vai movimentar o Jardim dos Ipês com música ao vivo e DJ. O destaque é a presença do Bloco Alegria do Morro, da tradicional Escola de Samba de São Francisco de Paula, com mais de 50 anos de história. Os visitantes do domingo (11) vão se deliciar com um churrasco campeiro no Restobar, embalados também por música boa de raiz da banda Retruco. Na segunda (12), é dia de Feijoada com o Pagode “Passou das 6 é Noite”. Os primeiros lotes de ingressos já estão disponíveis no site.

Os ingressos para o churrasco e a feijoada incluem o passeio completo no parque. Para o Luau, há tickets exclusivos, com desconto, para quem quer curtir o fim de tarde à beira do lago, com entrada livre a partir das 16h. O Luau será das 17h às 23h. Em três edições, o Luau Mátria já recebeu mais de 2 mil pessoas. O evento ocorre no Jardim dos Ipês, com fogueira, ilhas de alimentação, bar e atrações.

SERVIÇO

O que: Carnaval no Mátria Parque de Flores

Onde: ERS-235, Km 68, São Francisco de Paula – RS).

Programação:

Sábado (10): LUAU de Carnaval (das 17h às 23h, com entrada no parque a partir das 16h)

Música ao vivo: Bloco Alegria do Morro e DJ Jailson Machado

Valor: 1º Lote R$ 50

Domingo (11): Churrasco com Samba (das 11h às 14h)

Música ao vivo: Banda Retruco

Valor: 1° Lote R$189 (com ingresso e sem bebidas)

Segunda (12): Feijoada com Pagode “Passou das 6 é Noite” (das 11h30 às 15h)

Música ao vivo: Grupo de Pagode – Passou das 6 é Noite

Valor: 1° Lote R$149 (com ingresso e sem bebidas)

*Não inclui consumação de bebidas

Combo promocional para os 3 dias com acesso livre ao parque: 1° Lote R$350

Ingressos Mátria

No site: www.matriaparque.com.br há combos para os dias de Carnaval, famílias e

seguro-chuva (com remarcação em até seis meses)

Na bilheteria: Inteira: R$ 129. Meia-entrada: Estudantes, Sênior (60 anos ou mais), PNEs e

acompanhante, moradores de São Francisco de Paula, Canela, Gramado e Nova Petrópolis.

Infantil: R$ 35 (de 6 a 12 anos) Crianças até 5 anos: isentas

Estacionamento: gratuito