Moradores têm 60% de desconto em atrações do Grupo Dreams

Líder em experiências turísticas na Serra Gaúcha, o Grupo Dreams traz uma novidade para os moradores de 13 cidades do Estado. De 1º a 10 de fevereiro, os residentes de Gramado, Canela, Três Coroas, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Parobé, Novo Hamburgo, Igrejinha, Taquara, Gravataí e São Leopoldo contam com um Passaporte Exclusivo, com tarifa ainda mais promocional.

Para moradores desses municípios, o Passaporte terá um desconto de 60% e de R$ 279,90 poderá ser adquirido por R$119,00. O ingresso promocional dá direito a entrada em sete atrativos do Grupo Dreams em Gramado e Canela: Dreamland Museu de Cera, o Dreams Motor Show, o Hollywood Dream Cars – Museu do Automóvel, o Jardim do Amor, o Selfie Gramado, o Salão Super Carros e o Vale dos Dinossauros.

Para adquirir o Passaporte Exclusivo, os moradores devem apresentar um comprovante de residência podendo ser de água, luz ou internet em seu nome e também um documento com foto. A compra deve ser realizada exclusivamente na bilheteria de qualquer um dos sete empreendimentos turísticos inclusos na ação promocional.

“Essa iniciativa faz parte do nosso compromisso contínuo em realizar sonhos inesquecíveis e proporcionar o melhor do entretenimento também para o público local, além de fomentar ainda mais o turismo regional”, comenta o diretor Comercial, Marketing e Novos Negócios do Grupo Dreams, Rafael Baptista.

O Passaporte Exclusivo para moradores não é acumulativo com outras promoções e descontos concedidos em outras iniciativas promocionais do Dreams. Para mais informações, entre em contato pelo (54) 3286-5100.

O grupo de entretenimento ainda conta com uma oitava atração, o American Old Trucks – Museu do Caminhão, que não está incluso no passaporte promocional criado para moradores, mas ingressos para visitação nas modalidades individual ou passaporte automotivo podem ser adquiridos à parte da promoção.