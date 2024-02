Polícia Ambiental de Canela atua contra supressão de vegetação ilegal

Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental Brigada Militar de Canela realizaram, durante a quarta-feira (31), o atendimento de denúncias relacionadas à supressão de vegetação na região. As ações visam coibir práticas ilegais que colocam em risco o equilíbrio ambiental do município.

Na primeira área fiscalizada, os policiais constataram a extração irregular de Pinus Elliottii, que estava sendo retirado para comercialização. Diante dessa infração, foram adotadas as medidas legais cabíveis para coibir a atividade ilegal e responsabilizar os envolvidos.

Já no segundo local fiscalizado, foi identificado um descapoeiramento para a construção de uma residência. O responsável não estava presente no momento da fiscalização, e será realizada uma nova diligência para verificar se há licença ou autorização do órgão ambiental competente para a realização dessa atividade. A supressão de vegetação sem a devida autorização é passível de penalidades previstas na legislação ambiental.

A atuação da Polícia Ambiental reforça o compromisso com a preservação ambiental e a fiscalização rigorosa das atividades que possam causar danos ao ecossistema local. A população de Canela é incentivada a colaborar denunciando atividades suspeitas, contribuindo assim para a proteção do meio ambiente e a promoção de práticas sustentáveis. A conscientização e o cumprimento das normas ambientais são fundamentais para garantir a preservação da biodiversidade e a qualidade de vida na região.