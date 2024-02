Policiais Ambientais de Canela resgatam filhote de gambá e encaminham para cuidados adequados

Na tarde desta quarta-feira (31), Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental Brigada Militar de Canela realizaram mais uma ação em prol da fauna local ao receberem, na sede do Pelotão de Policiamento Ambiental, um filhote de gambá. O marsupial, de origem nativa, foi recolhido pela guarnição e será encaminhado para os cuidados da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA RS), órgão responsável pelo manejo de animais nativos no estado.

A SEMA RS desempenha um papel fundamental no manejo e cuidado de animais nativos, trabalhando para garantir a reintrodução adequada desses animais na natureza sempre que possível. A colaboração entre os órgãos ambientais e a polícia é essencial para o sucesso desses esforços e para a proteção da biodiversidade.