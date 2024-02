UCS abre inscrições para Segunda-Licenciatura com prazo até 19 de fevereiro

Cidade, 31 de janeiro de 2024 – A Universidade de Caxias do Sul (UCS) anuncia a abertura das inscrições para o Programa Segunda-Licenciatura. Os interessados têm até o dia 19 deste mês para concorrer a vagas nos cursos de licenciatura presenciais, ofertados no Campus-Sede e no da Região dos Vinhedos. Além disso, há a oportunidade de participar na modalidade EaD (Educação a Distância) para os moradores das comunidades atendidas pelo Campus Universitário da Região das Hortênsias.

Os cursos disponíveis na modalidade EaD são: Filosofia, Física, Geografia, História, Letras/Português e Química, cada um com 25 vagas, além de Letras-Inglês (20 vagas) e Pedagogia (40 vagas).

As inscrições e o processo de seleção estão detalhados no site da UCS, onde os candidatos podem acessar o edital completo e obter informações adicionais. O programa é destinado a candidatos que tenham concluído curso superior de graduação na modalidade licenciatura, seja presencial ou a distância, com reconhecimento do Ministério da Educação (MEC).

A Segunda-Licenciatura é uma oportunidade para profissionais que buscam ampliar sua formação acadêmica, contribuindo para a qualificação do ensino e promovendo um impacto positivo na educação. Não perca a chance de investir em sua carreira e ampliar suas possibilidades profissionais.