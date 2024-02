Big Solidário: Campanha Fevereiro Solidário 2024 na Big Land Parque Temático

A Big Land Parque Temático, localizada na Estação Campos de Canella, anuncia a campanha solidária “Fevereiro Big Solidário 2024”. Esta iniciativa visa unir diversão em família e solidariedade, beneficiando moradores do Estado do Rio Grande do Sul.

Durante o período de 1 a 29 de fevereiro de 2024, os moradores do Estado do Rio Grande do Sul que comprarem e utilizarem ingressos da Big Land poderão participar da campanha solidária. A contribuição consiste em trazer 2 litros de leite por pessoa, resultando em um desconto especial no valor do ingresso.

Detalhes da Campanha:

Benefício: Moradores do Estado do Rio Grande do Sul que trouxerem 2 litros de leite por pessoa pagarão metade do valor do ingresso da Big Land.

Compra de Ingressos: A promoção é válida apenas para a compra direta na bilheteria da Big Land, mediante apresentação do comprovante de endereço atualizado.

Restrições: A promoção não é cumulativa com outras campanhas, descontos e valores promocionais.

As doações de leite arrecadadas serão destinadas a instituições sociais e assistenciais da cidade de Canela/RS, fortalecendo o compromisso da Big Land com a responsabilidade social.

Horário e Funcionamento:

Horário: Das 13 horas às 19 horas.

Entrada no Parque: Até às 18 horas.

Valores dos Ingressos Durante a Campanha:

0 a 2 anos: Não paga

3 a 9 anos: R$ 32,50 + 2 litros de leite

Acima de 10 anos: R$ 42,50 + 2 litros de leite

Acima de 60 anos: R$ 22,50 + 2 litros de leite

Cortesias:

Oferecemos cortesia para autistas, cadeirantes e pessoas com deficiência.

Mais Informações:

Site: www.big.land

WhatsApp: 54 21375050

Redes Sociais: @biglandoficial

Sejam todos bem-vindos a participar do “Fevereiro Big Solidário” e contribuir para uma causa nobre enquanto desfrutam de momentos inesquecíveis em família na Big Land Parque Temático.