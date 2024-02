Brigada Militar identifica suposta empresa de coleta de óleo envolvida em novo caso de furto em Nova Petrópolis

Na manhã de quinta-feira (1º), por volta das 11h10, durante o policiamento comunitário comercial na cidade de Nova Petrópolis, a Brigada Militar recebeu um chamado de um empresário, dono de um restaurante, alertando sobre um veículo em deslocamento pela Avenida 15 de Novembro, sentido centro-bairro.

O veículo em questão já era conhecido das autoridades devido ao seu histórico de furto de resíduo de óleo de cozinha, ocorrido em outro estabelecimento gastronômico anteriormente. Segundo informações do empresário, os indivíduos a bordo do veículo tentavam novamente furtar resíduos de óleo de cozinha e foram abordados pela polícia enquanto transportavam doze bombonas do material.

Ao comparar as imagens disponíveis com o histórico do último incidente em 16 de janeiro de 2024, a guarnição constatou que se tratava dos mesmos suspeitos. Um dos indivíduos vestia uma camiseta vermelha com detalhes específicos, coincidindo com a vestimenta apreendida no interior do veículo.

Segundo os suspeitos, eles trabalham para uma empresa que realiza a coleta do óleo de cozinha e entregam o material coletado em uma empresa de Florianópolis, Santa Catarina. O veículo foi apreendido, e os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

Além das notificações de trânsito, a inteligência policial descobriu informações sobre um dos suspeitos, indicando uma extensa ficha criminal no estado de São Paulo, com liberdade concedida em 18 de abril de 2023. Um levantamento no cercamento eletrônico revelou que o veículo circula por diversas partes do estado desde o início de janeiro, abrangendo áreas metropolitanas, litorais e regiões serranas. A polícia segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes e tomar as medidas legais cabíveis.