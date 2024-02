Foragido é preso em boate de Canela após denúncia anônima e ação da Brigada Militar

Uma ação conjunta entre uma denúncia anônima e a Brigada Militar resultou na prisão de um foragido na noite de 31 de janeiro, dentro de uma boate em Canela. O indivíduo foi localizado e abordado após a denúncia feita através do número de emergência 190.

Durante a operação, o foragido foi encaminhado ao Hospital de Canela para realização de um laudo médico. No trajeto até a Delegacia de Polícia, o detido teria tentado subornar os policiais militares. A equipe policial testemunhou a tentativa de suborno, onde o indivíduo ofereceu a quantia de R$ 10.000,00 para ser liberado.

Os policiais, mantendo a integridade ética e legal, não cederam às propostas ilegais e seguiram com o encaminhamento do foragido à Delegacia. A atitude firme dos agentes reforça o comprometimento com a aplicação da lei e a não tolerância a atos ilícitos.

O pai do indivíduo detido compareceu à Delegacia de Polícia, onde teve a oportunidade de conversar com seu filho. A prisão do foragido ressalta a importância da colaboração da comunidade por meio de denúncias, fortalecendo o trabalho das autoridades na manutenção da segurança pública.