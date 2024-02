Iniciam atendimentos de especialidades na Central de Serviços do Círculo Saúde de Canela

Unidade inaugurada em dezembro conta com equipe multidisciplinar e ambulatório

A nova Central de Serviços de Saúde de Canela (RS), inaugurada em dezembro de 2023, passa a realizar atendimentos com médicos especialistas. São profissionais oferecendo consultas em 12 especialidades. Estarão disponíveis horários para agendamento de Clínica Geral diariamente; Cardiologia, Endocrinologia, Geriatria, Fonoaudiologia, Nutrição, Otorrinolaringologia, Pediatria e Psicologia semanalmente; e Neurologia, Psiquiatria e Urologia, a cada quinze dias.

Na Unidade, são realizados autorizações de exames, procedimentos, cirurgias, medicações, agendamentos de consultas e de procedimentos realizados no local, envio de documentos para auditoria médica, recebimentos de coparticipações, entrega e recebimentos de boletos referentes à mensalidade do plano e inclusão de agregados nos planos empresariais, além de vendas de planos pessoa física e jurídica através do setor comercial.

Investir na comunidade é uma das grandes missões do Círculo Saúde, de acordo com Leno Almeida, diretor de Mercado. “Por meio da gestão eficiente de recursos e do foco na qualidade dos serviços prestados, entre outras ações, estamos nos consolidando como uma das melhores instituições de saúde do estado, em termos de resultados, o que vai permitir ainda mais investimentos. Temos um carinho muito grande pela região das Hortênsias, onde cuidamos das pessoas há mais de 20 anos. A abertura dessa nova unidade reflete a dedicação e a importância que buscamos oferecer aos nossos clientes da cidade e da região, melhorando o acesso à saúde e à qualidade de vida”, afirma. Além de Canela, há previsão de novidades para Gramado e Litoral Norte, entre outras regiões, em breve.

Os contatos para mais informações e agendamento de consultas são telefone (54) 2137.5200, WhatsApp (54) 99958.3059 e e-mail regional.canela@circulosaude.com.br.

A nova Central de Serviços de Saúde do Círculo fica na Rua Dona Carlinda, 89, Centro, Canela. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h. Informações podem ser acessadas no link.

Foto: Dinarci Borges