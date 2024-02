Jovem perde a vida após acidente de motocicleta em Três Coroas

Uma tragédia ocorreu na tarde desta sexta-feira (02) em Três Coroas, quando um jovem perdeu a vida após perder o controle da motocicleta que conduzia, próximo à entrada da rua Kaiser.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, nenhum outro veículo esteve envolvido no acidente, e o motociclista estava sozinho no momento do ocorrido.

Uma testemunha ocular que estava no local relatou à reportagem que observou o condutor, que seguia no sentido Igrejinha/Gramado, perder o controle da moto, colidir na ponte, bater no paredão e, finalmente, cair. Infelizmente, o jovem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros Voluntários de Três Coroas e da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) foram acionadas para prestar os primeiros socorros e realizar os procedimentos necessários. A perícia também está sendo aguardada para esclarecer as circunstâncias do acidente.

A identidade do jovem condutor não foi revelada até o momento. A notícia é do Jornal Paranhana.

Foto: Lilian Moraes/GR