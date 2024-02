Você não vai mudar até que sua mente mude! Na Bíblia está escrito que nós temos de nascer de novo. Para nascer de novo, basta apenas confessar a Jesus como Senhor absoluto de sua vida. A partir disso, a pessoa terá nascido de novo e estará salva. Mas, há um detalhe importante, a pessoa pode ser salva e não convertida. A conversão acontece na alma e a salvação acontece no espírito.

Mas, o que é uma alma? Qual a diferença entre alma e espírito? Todo homem é tripartido, ou seja, tem um corpo, uma alma, e um espírito. O espírito é o você real; quem Deus criou. A alma é a composição da mente, das emoções e da vontade. Então, Jesus pode salvar seu espírito num instante, mas sua alma leva muito tempo para converter-se. Logo, uma pessoa pode ser salva e ter um novo espírito, mas mesmo assim não ser convertida de alma a Cristo. Nada é mais perigoso do que um homem salvo, mas não convertido. Você está vivendo com Deus agora, porque já nasceu de novo, entretanto, ainda pensa com a velha mente. Seus hábitos não mudaram, suas atitudes continuam as mesmas, suas crenças e convicções continuam iguais, seus pensamentos ainda são malignos e cheios de obscenidade, de corrupção, de ódio, de amargura e de inveja.

Um dia, Jesus encontrou um homem de 38 anos que queria ser curado, mas o homem queria ser curado no tanque, onde o povo acreditava que ocorriam milagres. Jesus falou com o homem e disse-lhe: “você quer ser curado?” O homem respondeu: “mas, toda vez que eu quero ser curado, alguém entra no tanque antes de mim!” Note que esta não foi a pergunta de Jesus! Aquele homem tinha um problema na mente, pois ele possuía a convicção de que a única forma de ser curado seria no tanque. Portanto, o homem ainda pensava de uma única forma segundo o modo antigo. Quando Jesus apareceu para ele, Jesus disse: “teus pecados estão perdoados”. Por que o Senhor não o curou? Por que Jesus disse isso? Porque aquele homem estava mentalmente impregnado por uma filosofia errada. Sua mente era o problema. Por isso, Jesus disse: “teus pecados estão perdoados”. Ao dizer isso, Jesus estava tratando da alma do homem (leia João 5).

No Salmo 19:7, está escrito: “a lei do senhor é perfeita e restaura a alma…”. Em Romanos 12:2, está escrito: “e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus”.



Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

FAÇA ESSA ORAÇÃO

Oração Novo Nascimento



Amado Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, chego a Ti, pela fé, e neste momento confesso que sou um pecador e careço da Tua glória, eu me arrependo da minha vida de pecados em que estive rejeitando a Tua graça e peço-Te misericórdia e pelo Sangue de Jesus recebo o Teu perdão.

Eu abro o meu coração e Te convido a fazer em mim morada permanente, eu declaro que Te aceito como único Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, integra-me, hoje, no Corpo de Cristo e escreve o meu nome no livro da vida. Eu Te agradeço e Te louvo em nome do Senhor Jesus Cristo.

Amém.

Acompanhe a programação online da RÁDIO MENORAH, no programa O SAL DA TERRA direto de Canela/RS, de segunda a sexta, das 13h às 14h ao vivo, pelo Facebook @programaosaldater

BLOG DA TV MENORAH

www.tvmenorah.com.br/blogdatvmenorah