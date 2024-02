Último dia de inscrições no Prouni: UCS oferta mais de 800 vagas pelo programa

As inscrições para o Programa Universidade para Todos são recebidas até o final desta sexta-feira, dia 2 de fevereiro, via Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

O período para inscrição na primeira edição do Programa Universidade para Todos – Prouni em 2024 foi prorrogado para até o fim desta sexta-feira, dia 2 de fevereiro, conforme divulgado pelo Ministério da Educação. No processo, a Universidade de Caxias do Sul oferta um total de 815 vagas para ingresso na graduação com bolsas do Programa, 539 delas presenciais, distribuídas entre os campi (dentre as quais 259 integrais e 280 parciais), e 276 integrais na modalidade EaD.

Para participar, o candidato deve ter realizado a edição de 2022 ou 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); ter alcançado no mínimo 450 pontos na média das cinco provas do Enem; tirado nota acima de zero na prova de redação; e não ter participado do exame na condição de treineiro. Saiba sobre as demais condições, o processo seletivo e consulte a oferta por curso, turno e local na página do Prouni.

A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação do resultado ocorrerá em duas chamadas, a primeira no dia 6 de fevereiro e a segunda no dia 27 do mesmo mês.

Para mais informações, o site da UCS conta com uma página dedicada ao ingresso pelo Programa.