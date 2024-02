Brigada Militar prende homem que ameaçou filho com arma em Nova Petrópolis

A Brigada Militar atuou em resposta a uma chamada preocupante em 2 de fevereiro de 2024, quando recebeu informações sobre um senhor que estava ameaçando seu filho com uma arma. A vítima relatou que seu pai o havia ameaçado com um revólver e uma adaga, ordenando-lhe que saísse de casa.

Ao negar as acusações e permitir a entrada da guarnição em sua residência, o acusado foi encontrado com uma adaga. Durante a busca, a vítima indicou que o pai havia jogado a arma pela janela do banheiro. A equipe da Brigada Militar encontrou um coldre e, em arbustos, localizou o revólver enrolado em uma touca de lã, municiado com 6 munições calibre 38. O acusado foi imediatamente detido.

Após ser informado de seus direitos, o acusado ameaçou o filho de morte por tê-lo denunciado à polícia. Ambos foram encaminhados ao hospital para avaliação médica e, posteriormente, à delegacia de Gramado para registro da ocorrência. A fiança não foi paga, e o indiciado, com antecedentes por ameaça, estelionato, homicídio tentado, foragido e desacato, será recolhido ao sistema prisional após os procedimentos legais necessários. A rápida intervenção da Brigada Militar foi crucial para garantir a segurança das vítimas e a prisão do agressor.