Canela avança em parcerias para inovação e desenvolvimento econômico

Secretário Luciano Melo esteve na UCS em busca de novas ações para o Município e o CIDICA

Na busca por soluções inovadoras e estratégias para impulsionar o desenvolvimento econômico de Canela, o Secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Luciano Melo, acompanhado pelo diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico do município, Leonardo Duarte, esteve na tarde de quinta-feira (1º.2) em visitas e reuniões no TecnoUCS e Agência UCS Inova, setores responsáveis por todas as ações de inovação da Universidade de Caxias do Sul.

Durante os encontros, diversos temas foram discutidos, incluindo o sensoriamento das áreas no município que poderão receber futuramente as antenas da tecnologia 5G, os programas de incubação e pré-incubação, e um trabalho modelo na gestão e compartilhamento de dados do município de Caxias, que atendem o Observatório de Negócios, uma iniciativa semelhante à que está sendo implantada em Canela.

A reitoria do polo de inovação e professores também estiveram presentes na reunião, que abordou temas como cidades inteligentes e as ações que a universidade tem realizado na região para disseminar a inovação e a sustentabilidade em toda a Serra Gaúcha.

Canela foi contemplada pelos programas do Inova Serra, liderado pela SICT (Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Rio Grande do Sul), sediada no TecnoUCS. Agora, o município está avançando nas próximas ações que ocorrerão ao longo do ano de 2024.

Ao final da reunião, o Secretário Luciano Melo destacou que essas ações contribuirão significativamente para a construção de uma cidade inteligente para o futuro de Canela.

A tarde contou ainda com reuniões com a equipe do Inova Serra, Silvia Nunes e Glauber Preto, para discutir planos nas áreas de Educação Empreendedora e os Programas de Aceleração realizados pela SICT.