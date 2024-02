CAPS realiza passeios nas férias com grupo de adolescentes

O Grupo de Adolescentes do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, formado em 2023, tem sido um espaço vital para jovens entre 12 e 16 anos lidarem com questões multifacetadas relacionadas à saúde mental. Com profissionais de psicologia, fisioterapia e serviço social, o programa busca proporcionar um ambiente leve e reflexivo, onde os adolescentes possam se sentir pertencentes e discutir abertamente suas preocupações.

Durante o recesso de férias, o grupo teve a oportunidade de participar de atividades recreativas, explorando pontos turísticos da região. Visitas à Reserva Particular do Patrimônio Natural-RPPN-Bosque de Canela e ao Parque do Caracol proporcionaram não apenas entretenimento, mas também conhecimento sobre a história local, lendas regionais e a importância da preservação ambiental.

Um dos destaques desses passeios foi uma sessão de yoga, ministrada pela professora Thaís Antunes, parceira na atividade. Os adolescentes experimentaram posturas corporais que promovem flexibilidade, respiração e relaxamento físico, além de técnicas que auxiliam no equilíbrio mental e emocional.

Essas atividades de verão foram viabilizadas graças à parceria entre o CAPS e a Secretaria de Educação do município, que disponibilizou transporte para levar os participantes aos locais visitados.

O projeto do Grupo de Adolescentes do CAPS surgiu em resposta à crescente demanda por apoio psicológico entre os jovens atendidos pela instituição. Com foco em questões como ansiedade, depressão, bullying e instabilidade emocional, o grupo busca fortalecer a confiança e a autoestima dos adolescentes, oferecendo um espaço seguro para dialogar sobre seus desafios.

Os encontros regulares do grupo acontecem no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela – CIDICA, localizado na Rua São Francisco, 199, Bairro Boeira. Durante as férias escolares, o grupo entra em recesso e retomará suas atividades regulares em março, com encontros quinzenais às sextas-feiras, das 14h às 16h. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (54) 3282-5159 ou (54) 99112-8691.