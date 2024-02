Colaboradores e parceiros Laghetto Golden se mobilizaram em ações sociais durante 2023

Os mais de 300 colaboradores do grupo Laghetto Golden Multipropriedades, se mobilizaram em diversas ações beneficentes e sociais ao longo de 2023. A iniciativa, denominada de Alcatéia Solidária, é espontânea e foi pensada para auxiliar entidades e famílias de Gramado, Canela, Três Coroas e Bento Gonçalves com a doação de alimentos, produtos de higiene e itens de primeira necessidade.

Ao longo do ano foram atendidos com doações o Lar Bom Pastor, da Linha Amoreiras em Três Coroas, o Lar de Idosos Luchese de Bento Gonçalves, Igreja Assembleia de Deus Emmanuel, Polícia Civil, Associações de bairros e famílias carentes dos bairros.

Foram arrecadados no último semestre de 2023: 706 kg de alimentos, 1.193 itens de higiene pessoal, 387 litros de itens de higiene de ambientes, 61 cestas básicas, 66 kits escolares e mais de R$10 mil reais em doações.

As campanhas de arrecadação tiveram apoio de empresas e parceiros que viabilizaram as doações. Participaram as seguintes marcas: BelShop Gramado, RCD Ambientare, Gesso Sul WA, Cantina Dell Vanucci, atual Cantina Dell Vale, Pizza Place, M´tric Digital e Lótus Lingerie. Também foram parceiros nas ações sociais o NBA Park Gramado, Forever in Gramado, Air Closet e Parks Net.

“Ações sociais e beneficentes são fundamentais e iniciativas importantes para auxiliar entidades e famílias carentes de nossa região. Precisamos agradecer aos colaboradores e parceiros do grupo que são engajados e motivados para realização destas ações, assim como as empresas parceiras que nos permitem fazer as doações“, destaca Ronald Spieker, sócio do grupo Laghetto Golden.