Inscrições para a 5ª edição do ‘Camping Acessível’ abrem no dia 19 de fevereiro

Além da tradicional descida de rafting, serão oferecidas outras sete modalidades esportivas durante o evento que possibilita de forma gratuita a prática de esportes de aventura a pessoas com deficiência.

A organização da 5ª edição do ‘Camping Acessível’ anunciou a data de início das inscrições para a maior descida de rafting acessível do Brasil. A prática é a mais esperada da edição e a única que necessita de inscrições prévias. Quem quiser participar pode preencher o formulário no site www.visitetrescoroas.com.br a partir do dia 19 de fevereiro.

Este ano, a expectativa dos organizadores do evento é superar os recordes anteriores e colocar, simultaneamente, 30 botes e um total de 200 pessoas nas famosas corredeiras do Rio Paranhana. “Essa operação somente é possível graças ao esforço integral das equipes voluntárias e da união das cinco empresas de rafting da cidade que disponibilizam todo seu equipamento”, afirma Gabriel Feiten, um dos organizadores do evento.

O evento acontece no dia 16 de março, no Raft Adventure Park, das 8h às 18h, e possibilita aos visitantes realizar atividades como rafting e outras sete modalidades de esporte e lazer: arco e flecha, trilhas, banho de rio, stand up paddle, bocha adaptada, handbike e playground adaptado e inclusivo, tudo de forma gratuita. As inscrições para as demais atividades acontecem no dia e local do evento, conforme adesão e capacidade de atendimento da equipe.

Realizado integralmente pelo esforço de voluntários e visitantes, o evento não cobra ingresso, mas pede que os visitantes contribuam com a doação de 1 quilo de alimento não perecível.

O ‘Camping Acessível’ é uma realização da Associação das Pessoas com Deficiências, Amigos e Familiares de Três Coroas – Apdaf e Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Três Coroas.