Mestrado com inscrições abertas até 11 de março

Cada vez mais é preciso qualificar-se para estar a par das novas tendências de mercado. Então, o jeito é estudar e ampliar seus conhecimentos para garantir uma carreira profissional e de sucesso. Para alcançar tais metas, as Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), por meio do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, estão com inscrições abertas para vagas remanescentes do Mestrado. Estão disponíveis seis vagas, com a oportunidade de 3 bolsas de estudo com 50% de desconto. Interessados devem se inscrever até o dia 11 de março e o edital do processo seletivo pode ser conferido em www.faccat.br . A Faccat é Conceito 5, segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC), tendo qualidade de ensino.

Linhas de Pesquisa

Instituições, Sociedade, Cultura e Bem-estar social: Esta linha de pesquisa aborda as dimensões culturais, políticas e institucionais do desenvolvimento regional, bem como a análise crítico-histórica. Fazem parte desta linha, análises prospectivas dos fatores socioculturais de desenvolvimento e bem-estar (saúde, educação, transporte, segurança, cultura, moradia, etc.), estudos dos movimentos socioculturais locais e o planejamento do potencial de aproveitamento e preservação do patrimônio sociocultural existente nos territórios, sob o aspecto das políticas públicas. A linha inclui os estudos sobre as formas de atuação e intervenção dos atores sociais-locais do desenvolvimento.

Economia, Meio Ambiente e Dinâmicas de Desenvolvimento Territorial Sustentável: Esta linha de pesquisa tem por objetivo estudar as dinâmicas produtivas setoriais e territoriais de desenvolvimento e o papel das organizações produtivas, inovações tecnológicas, políticas socioeconômicas e ambientais e, também, das políticas públicas na gestão da interação da sociedade com o território. Nesta linha se incluem, ainda, as análises prospectivas de diversificação, o ordenamento territorial e o planejamento do aproveitamento sustentável do potencial da infraestrutura e dos recursos ambientais e turísticos existentes nos territórios. Também fazem parte desta linha, as análises dos mercados (trabalho, alimentos, produção industrial, serviços, etc.), aglomerações produtivas e cadeias produtivas industriais, agroalimentares, agroindustriais e de serviços.