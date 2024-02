Moradores prendem trio de ladrões e recuperam objetos furtados com ajuda da BM em Taquara

Três ladrões foram imobilizados por moradores e presos até a chegada da polícia na noite de segunda-feira (05), no interior de Taquara. O fato aconteceu após o trio furtar uma residência localizada na Estrada Linha São João e segundo a BM, o efetivo em serviço foi acionado para verificar a situação por volta das 21h40.

Chegando no local, os policiais constataram que havia um carro apreendido e os três indivíduos abordados, com as mãos presas por suas próprias vestes. Moradores do local relataram que os criminosos cometeram vários furtos nas residências da região e durante a noite, conseguiram pegá-los.

Os homens, de 19,22 e 44 anos, assumiram a culpa pelos atos quando foram abordados e revelaram a localização dos objetos do furto. Um deles levou a guarnição até um ponto de mata alta próximo, onde foram encontrados os itens, que foram recuperados e levados à delegacia.

Por fim, as vestes que prendiam os ladrões foram substituídas por algemas, com o objetivo de garantir a segurança dos indivíduos, bem como da guarnição e dos moradores. Para o trio, foram comunicados seus direitos constitucionais e todos foram encaminhados ao posto de saúde e posteriormente à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Taquara. O veículo em que eles andavam foi removido.