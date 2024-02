Morre vítima que sofreu ataque de detento preso em Gramado após cometer crimes em SC

Sergio Sadão Otaki, de 57 anos, encontrado ferido em uma área de mata após dar carona a um detento, faleceu na noite de segunda-feira (5) em Lages, SC.

Resumo dos Eventos:

Sergio Sadão Otaki, de 57 anos, foi encontrado caído e ferido em uma área de mata em Lages após cinco dias desaparecido.

O suspeito do crime é um detento que ganhou carona da vítima no dia do crime, em 19 de janeiro.

Sergio estava internado desde 24 de janeiro e faleceu em uma unidade de saúde da cidade.

O suspeito foi localizado pela polícia em Gramado (RS) no mesmo dia em que Sergio foi encontrado.

O investigado confessou ter agredido a vítima com pedradas na cabeça e roubado seu carro.

O investigado, que foi beneficiado com a saída temporária de fim de ano e não retornou à Penitenciária de São Cristóvão do Sul, responderá agora pelo crime de latrocínio. No dia do crime, Otaki estava transportando outro preso que iria retornar ao sistema prisional na mesma unidade, quando o suspeito pediu carona para seguir até Lages.

Além da brutal agressão, o suspeito, após o crime, entrou em contato com a família da vítima, se passando por ela e solicitando dinheiro. Com passagens por roubo, extorsão, furto e ameaça, o detento agora enfrentará as consequências legais de seus atos.

A Polícia Civil, em uma ação coordenada entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, conseguiu localizar o suspeito, que revelou a localização da vítima. Sergio Sadão Otaki, consciente mas debilitado, foi encaminhado ao hospital pelos bombeiros.

Fonte: G1 RS