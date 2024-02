São Francisco de Paula será centro regional de atendimento às pessoas com autismo

Município foi selecionado pelo Governo do Estado para sediar uma equipe multidisciplinar especializada no atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista

O Governador Eduardo Leite e a Secretária Estadual de Saúde Arita Bergmann anunciaram na tarde de ontem (6) no Palácio Piratini, os municípios do Estado contemplados pela ampliação do Programa TEAcolhe, voltado à criação de centros regionais especializados em atendimentos de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. São Francisco de Paula foi selecionado como um centro regional, e se tornará referência para todos os 8 municípios do entorno em atendimento de pessoas autistas.



O município foi um dos 28 municípios selecionados e em um prazo de até 90 dias contará com uma equipe formada por médico com formação em autismo, além de outros profissionais como terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicopedagogo, nutricionistas, educadores físicos, musicoterapeutas, psicólogos e psicomotricistas, por exemplo. O novo CAS garantirá 160 horas de profissionais especializados e ampliará os serviços já oferecidos pela rede.



A intenção da Secretaria Municipal da Saúde é executar o projeto em parceria com a APAE, que já atende cerca de 90 famílias de São Francisco de Paula, e que também foi parceira do Executivo na elaboração da proposta selecionada pelo Governo do Estado. O convênio prevê um repasse de 80 mil reais para custear a equipe que será responsável pelos atendimentos.