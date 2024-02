Troco Amigo da Panvel alcança R$ 4,1 milhões em doações de clientes

Arrecadação irá beneficiar mais de 120 entidades de saúde cadastradas na região Sul e em São Paulo

O mês de janeiro marcou o início das entregas do Troco Amigo da Panvel que, em 2023, alcançou um total arrecadado de R$ 4,1 milhões. Esse valor irá beneficiar 121 hospitais e casas de saúde do RS, SC, PR e SP. Baseada especialmente na solidariedade de seus clientes que doam parte de seu troco, a campanha já acumula mais de R$19,3 milhões ao longo de toda sua história, iniciada em 2010. Em uma das ações mais relevantes, a campanha alcançou mais de R$ 1 milhão em doações para ajudar na reconstrução das cidades atingidas pelas enchentes de setembro no Vale do Taquari.

A mobilização ganha mais força a cada ano e o engajamento dos clientes demonstra o empenho das comunidades em contribuir para as instituições de suas cidades. O Troco Amigo possibilita a doação de qualquer quantia em dinheiro de seu troco no ato da compra para, desta forma, ajudar os hospitais participantes. A cada colaboração é fornecido um comprovante de contribuição e, com os valores arrecadados, as instituições realizam melhorias, reformas, aquisições de novos equipamentos e outras benfeitorias. Todos estes movimentos são relatados em prestações de contas feitas pelos próprios hospitais para consulta pública.

“Nosso propósito está em promover a saúde e o bem-estar das pessoas sempre. Este compromisso se renova em cada edição do Troco Amigo, onde promovemos uma ponte para aqueles que desejam ajudar. E o resultado que estamos entregando a cada instituição é a prova deste reconhecimento”, comenta o presidente do Grupo Panvel, Julio Mottin Neto.

Vale do Taquari

Para auxiliar as comunidades afetadas pelas enchentes no Vale do Taquari foi formada uma verdadeira rede do bem e a Panvel em parceria com o Rotary Integração Lajeado conseguiu repassar os recursos e colaborar na reestruturação de instituições de saúde, como hospitais e farmácias populares.

O hospital de Roca Sales, por exemplo, recebeu a doação de um aparelho de radiologia e itens básicos necessários para restabelecer os atendimentos à comunidade. Outra importante entidade da região auxiliada com os recursos do programa foi o Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida, do município de Muçum, que ganhou um novo gerador de energia. A iniciativa ainda atendeu ainda as comunidades prejudicadas pelas cheias em Eldorado do Sul e da Região das Ilhas, na Grande POA. Em conjunto com o Rotary Club Eldorado do Sul e Guaíba, a ação possibilitou a compra de roupeiros, fogões e edredons para 25 famílias da área.

A Panvel e as instituições atendidas novamente agradecem o empenho dos clientes junto ao Troco Amigo, convidando a todos para que continuem doando em benefício de quem precisa.

Confira os hospitais beneficiados na região:

Hospital Geral – Caxias do Sul/RS

Hospital Arcanjo São Miguel – Gramado/RS