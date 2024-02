Apreensão de carga irregular na SC-157: Veículo de Canela é interceptado transportando bebidas energéticas sem desembaraço aduaneiro

Na noite de terça-feira (06), por volta das 22h, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atuou em uma operação que resultou na apreensão de uma carga irregular na Rodovia SC-157, em frente à Polícia Militar Rodoviária Estadual em São Lourenço do Oeste (SC). O veículo abordado, um VW/GOL com placa do município de Canela/RS, era conduzido por um homem de 23 anos.

Durante a abordagem, os policiais verificaram os documentos do condutor e realizaram uma minuciosa vistoria no interior do veículo. Para surpresa das autoridades, foram encontradas 60 caixas contendo um total de 1440 unidades de bebida energética da marca RED BULL, todas de origem argentina e sem o devido desembaraço aduaneiro.

A carga apreendida, estimada em aproximadamente R$ 21.000,00, juntamente com o veículo, foi confiscada pela PMRv. As mercadorias serão encaminhadas posteriormente à Receita Federal para os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: Clic RDC