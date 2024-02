EGR mobiliza ações para reforçar segurança dos usuários durante o Carnaval

Previsão é de que 644,6 mil veículos trafeguem pelas rodovias administradas

Diante da proximidade do feriado de Carnaval e do considerável aumento do fluxo de veículos nas estradas, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) está mobilizada para fornecer orientações, promover ações preventivas e alertar os usuários quanto à necessidade de reforço das medidas de segurança. Todas essas ações englobam a Operação Verão Total 2024.

A partir desta sexta-feira (09/02), período em que a maioria dos condutores darão início ao deslocamento por diversos municípios do Rio Grande do Sul, até quarta-feira (14/02), data em que voltam-se as atenções para o retorno do feriadão, a EGR irá fortalecer as equipes próprias, expandir o efetivo em serviços terceirizados nos trechos rodoviários sob sua administração e disponibilizar uma segunda ambulância com equipe médica na ERS-040.

Além disso, haverá reforço do contingente de trabalho para agilizar o atendimento nas praças de pedágio por meio da operação papa-filas, facilitando o pagamento da tarifa e encurtando o tempo de espera. A EGR disponibiliza, em todas as rodovias, serviço de ambulâncias com cobertura nos 630 quilômetros de rodovias por meio da prestação de resgate e socorro médico 24 horas, guinchos para atendimento, assim como a parceria com bombeiros voluntários de vários municípios.

O diretor-presidente da EGR, Luis Fernando Vanacor, reforça aos usuários a importância da responsabilidade durante as viagens e da máxima atenção na condução do veículo. “Ainda que acionadas e contando com a nossa extrema mobilização no suporte aos grupos de trabalho, é crucial que os motoristas sempre trafeguem com prudência e respeito às sinalizações e não consumam bebidas alcoólicas”, orienta.

Movimentação nas rodovias:

Segundo a Gerência Operacional da EGR (Goper), a previsão é que 644,6 mil veículos circulem pelas rodovias administradas entre sexta (09/02) e quarta-feira (14/02). O cálculo foi baseado em dados históricos de anos anteriores – sujeita a variáveis comportamentais, econômicas e climáticas. Segundo esse estudo, a previsão é para a incidência de um grande fluxo de veículos nas rodovias, principalmente na ERS-040, na ERS-474 e na ERS-235.

Na ERS-040, uma das principais rodovias que ligam a Região Metropolitana da Capital ao Litoral Norte, a expectativa é de que aproximadamente 189,8 mil veículos passem pela praça de pedágio de Viamão entre sexta (09/02) e quarta-feira (14/02), número 64% superior ao registrado em dias normais. O aumento na sexta-feira (09/02) será gradual a partir da tarde, quando 27,7 mil veículos devem cruzar a praça de pedágio – quase 57% a mais que o normal. No sábado (10/02), são esperados 33,4 mil veículos, número 84% superior a um sábado normal. O retorno à Região Metropolitana da Capital deve se intensificar a partir de terça-feira (13/02), quando são aguardados mais de 35,1 mil veículos, culminando na quarta-feira (14/02), com expectativa superior a 31 mil veículos.

A EGR também projeta um grande volume de veículos na ERS-474, rodovia que liga a ERS-239 com a ERS-030 e a BR-290, interligando os Vales do Paranhana, do Sinos e do Caí, Serra e Hortênsias ao Litoral Norte. Estima-se que 90,8 mil veículos trafeguem pela rodovia nos seis dias da operação carnaval, 64,7% a mais na comparação ao registrado em dias normais. Na sexta-feira (09/02), a expectativa é de 17 mil veículos utilizando a rodovia pela praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha, 7,7 mil a mais em comparação com um final de semana normal. O fluxo se mantém no sábado (10/02), quando a expectativa é de 15 mil veículos, o dobro em comparação a um sábado normal. O movimento de retorno começa a se intensificar a partir de terça-feira (13/02), quando são esperados 18 mil veículos, o dobro em relação a uma terça-feira tradicional na rodovia. Já na quarta-feira (14/02), o maior fluxo deverá ser registrado nas primeiras horas da manhã, se mantendo alto até o início da tarde, podendo ultrapassar os 11 mil veículos durante todo o dia.

Segundo estimativa, os horários de pico previstos serão das 15h às 23h de sexta-feira (09/02), quando a circulação tende a aumentar 25% no horário das 8h às 13h e 50% no decorrer do dia até a meia-noite. O fluxo volta a crescer de forma acentuada nas primeiras horas da manhã de sábado (10/02), até às 22h. No retorno do Litoral, a projeção é que o fluxo seja intensificado já a partir de segunda-feira (12/02) e na terça-feira (13/02) durante todo o dia, mas principalmente na quarta-feira (14/02), logo nas primeiras horas da manhã até às 14h.

Já na ERS-235, rodovia que liga a Região das Hortênsias à Rota do Sol e ao Litoral Norte, são esperados 67,9 mil veículos. Pela praça de pedágio de São Francisco de Paula serão 34,2 mil veículos, volume 31,4% superior ao registrado em dias normais. A movimentação será 20% superior na sexta-feira (09/02), 40% no sábado (10/02), estável no domingo (13/02) e 40% superior na segunda-feira (12/02). Na terça-feira (13/02), são esperados 7,1 mil veículos, um movimento 62% a mais que em dias normais. Na praça de pedágio de Gramado, também na ERS-235, a previsão é de 33,7 mil veículos durante todo o carnaval, um aumento do tráfego de 15%. Nas demais rodovias, a previsão é de movimentação intensa, mas semelhante aos dias normais.

SERVIÇOS DA EGR NAS RODOVIAS:

Serviço de Ambulância: Os serviços de ambulâncias abrangem 630 km de rodovias em 10 praças de pedágio. As equipes prestam resgate e socorro médico 24 horas por dia. Para acionar o serviço, disque 0800 0090 192.

Guinchos nas rodovias: Neste período de grande fluxo nas estradas, os guinchos para atendimento poderão ser acionados pelo telefone 0800 648 3903. A EGR também mantém convênio com bombeiros voluntários de vários municípios.

Estrutura de parada e atendimento: Em todas as rodovias, a EGR oferece estrutura com sala de atendimento, sanitários e fraldário para gerar mais conforto para as famílias. Caso precise utilizar, procure pela equipe da EGR e faça uma boa viagem.

Tráfego em Tempo Real: Para o motorista ficar bem informado, a EGR disponibiliza um serviço para o acompanhamento do tráfego de veículos nas praças de pedágio em tempo real. Para acessar, basta clicar no link https://www.egr.rs.gov.br/em-tempo-real

Pistas com identificação automática de veículos (AVI): A EGR possui pistas com AVI em cada praça de pedágio para contemplar os motoristas que possuem tag de cobrança automática.

Boletins de Trânsito: Diariamente, a EGR divulgará balanços informando a movimentação de veículos nas rodovias administradas. Eles serão divulgados nas redes sociais da EGR.

DICAS PARA UMA VIAGEM TRANQUILA:

Com o intuito de conscientizar a população, a EGR oferece algumas dicas importantes, como planejar a viagem com antecedência, manter os cuidados com o veículo, redobrar a atenção à sinalização e respeitar as normas de trânsito.

Planeje a sua viagem, incluindo as paradas para alimentação e o abastecimento. Dirija com tranquilidade e evite trafegar cansado ou com sono. Revezar a direção com outra pessoa ou fazer uma pausa para dormir são boas alternativas.

Antes de pegar a estrada, faça uma revisão geral no seu carro. Freios, calibragem dos pneus, água do radiador, óleo e outros componentes são fundamentais.

Se beber, não dirija. O álcool diminui o reflexo, provoca sonolência, perturbação na visão e nos sentidos. Além de ser crime, os riscos para a vida aumentam consideravelmente.

Atenção aos limites de velocidade. O excesso de velocidade, aliado à ultrapassagem em locais proibidos, agravam o resultado dos acidentes.

As ultrapassagens devem ser feitas sempre pela esquerda e apenas em trechos permitidos. Antes de iniciar uma ultrapassagem, certifique-se da distância do veículo que pretende ultrapassar e dos que vêm em sentido contrário e da visibilidade. Sinalize as manobras com antecedência e não realize ultrapassagens em trechos de faixa contínua, subidas, descidas, pontes e acostamentos.

Condutores e passageiros devem utilizar o cinto de segurança. Grande parte das mortes nas rodovias têm como causa a não utilização do cinto de segurança.

Atenção redobrada em caso de chuva, uma vez que as pistas ficam escorregadias, aumentando os riscos de perda de controle do carro, principalmente, quando necessitar usar os freios.

Obedeça à sinalização. Respeite os limites de velocidade e fique atento às vias preferenciais. Utilize a sinalização do seu carro para indicar onde está dobrando e ligue sempre os faróis.

Tenha muita atenção no trânsito. Ao dirigir, nunca manuseie o telefone celular. Cuide dos pedestres, dos ciclistas e dos animais. A segurança no trânsito pode salvar vidas.

Transporte os pets em segurança: Cães e gatos devem estar de peitoral e guia adaptada ou em caixas específicas de transporte individuais fixadas no veículo para evitar que o animal seja lançado contra as partes internas do automóvel ou mesmo contra os ocupantes.

