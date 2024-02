Picolés refrescam animais do Gramadozoo nas altas temperaturas

O calor intenso requer cuidados com os animais até mesmo no verão da Serra Gaúcha. Com a previsão de altas temperaturas, a equipe técnica do Gramadozoo preparou picolés para a bicharada. Os petiscos congelados começaram a ser distribuídos nesta terça-feira (6). Enquanto a onda de calor permanecer, os animais continuarão recebendo o refresco.

Nas ilhas dos macacos-aranha e prego, foram distribuídos picolés de manga com beterraba e sorvetes em porongos recheados com mamão congelado. Os desconfiados graxains ganharam picolés de carne congelada. Já a capivara, recebeu pepino congelado e dois sabores de picolés: manga com beterraba e manga com banana. Os jabotis “correram” para saborear seu picolé de melancia.

Conforme a bióloga Tathiana Barros, responsável técnica do Gramadozoo, a atividade faz parte do programa de enriquecimento ambiental do parque. “No verão, propomos atividades que amenizem o calor. Além de refrescar, a ação busca manter os animais livre do estresse. Quanto mais tempo eles passam interagindo, melhor é o resultado”, explica Tathiana.

O Gramadozoo fica no Km 35 da ERS 115 e funcionará diariamente na semana do Carnaval, das 10h às 16h.