Resort de São Francisco de Paula conquista prêmio internacional de excelência em hospitalidade

Com apenas um ano de operação, o resort gaúcho Bourbon Serra Gaúcha | Divisa Resort, situado em São Francisco de Paula, acaba de conquistar o Traveller Review Awards 2024. Conferido anualmente pelo site Booking.com, o prêmio reconhece a excelência em hospitalidade de alguns dos principais players do segmento no mundo que obtêm as melhores avaliações junto à plataforma. As notas se baseiam na média de todas as críticas verificadas dos hóspedes que a propriedade recebe no site e no aplicativo. O resort gaúcho obteve a nota 9.3.

Seguindo a tendência do turismo glamping, o resort gaúcho o oferece uma experiência sofisticada em meio uma atmosfera premium em harmonia com a natureza. Sua estrutura junto às margens da barragem do Divisa inclui 45 acomodações, entre suítes, bangalôs e pipas – estas, barris de vinhos repaginados. Desde novembro de 2023, o empreendimento é administrado pela Bourbon Hospitalidade, em um movimento que marcou o ingresso da rede no mercado gaúcho.