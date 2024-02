Certa vez, o Senhor Jesus foi abordado por um homem culto, um intelectual, um líder comunitário, chamado Nicodemos. Esse era um homem de grande expressão social. Na Bíblia, está escrito, em João 3, que Nicodemos era um dos principais judeus e ele disse a Jesus: “… Rabi, sabemos que és Mestre vindo da parte de Deus; porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele” (João 3:2). Jesus respondeu: “… se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do Espírito é espírito” (João 3:3 e João 3:6).



Possivelmente, ao deitar-se à noite, Nicodemos questionava-se a respeito do que lhe faltava para agradar a Deus, já que devolvia o dízimo, fazia orações e fazia o bem a todos, mas continuava a sentir que faltava algo. Talvez tenha sido em uma daquelas noites que Nicodemos decidiu procurar Jesus. O problema desse homem não era falta de conhecimento das Escrituras. O que lhe faltava era um encontro com Jesus. Então, amparado pela sombra da noite, Nicodemos dirigiu-se até Jesus. Ele tinha vergonha que outros o vissem, procurando ajuda em Cristo. Afinal, ele era um homem de expressão social e visto como modelo por muitos na sociedade. Você imagina o drama que Nicodemos enfrentava? Cheio de angústia e de ansiedade, porém, impedido de procurar auxílio em Cristo devido ao seu status.



Naquela noite, Jesus estava no Monte das Oliveiras, esperando Nicodemos com os braços abertos. Ao aproximar-se, Nicodemos percebeu que encontrara a solução que tanto procurava. Naquele momento, ocorreu o encontro da paz e do desespero, da plenitude e do vazio. Porém, Nicodemos não conseguia compartilhar suas tristezas, pois seu orgulho falava mais alto. Então, Jesus fixou os olhos nele e viu sua alma angustiada e sedenta. Não era de conhecimento, de doutrina ou de profecia que aquele homem precisava, e sim de um novo nascimento, de uma genuína conversão. Foi exatamente isso o que Jesus disse a ele: “Nicodemos, você precisa nascer de novo! Você precisa voltar a depender de Mim”. Esse falar de Jesus foi como uma advertência dada a Nicodemos. Jesus acabara de lhe dizer que um teólogo como ele não era convertido. Esse encontro entre Nicodemos e Cristo ficou sem desfecho, indicando que Nicodemos se escondeu atrás do preconceito, do orgulho e da vaidade e não recebeu Cristo como Salvador. É triste, mas muitos fazem o mesmo ainda hoje.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

“Oração Cingindo-se com a Verdade”

Em nome do Senhor Jesus Cristo, reivindico a proteção do cinturão da verdade sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família e sobre o meu trabalho, o qual Deus estabeleceu para a minha vida. Uso o cinturão da verdade diretamente contra satanás e seu reino de trevas. Com determinação, abraço Aquele que é a Verdade, o Senhor Jesus Cristo, como força minha e proteção contra o engano de satanás.

Peço que a verdade da Palavra de Deus assuma um lugar maior em minha vida. Oro para que meu coração possa deleitar-se em estudar e memorizar a verdade da Palavra de Deus. Perdoa-me o pecado de não falar a verdade, mostra-me se em alguma coisa estou sendo ludibriado. Pelo Espírito Santo da Verdade, abre o meu entendimento para as Escrituras e conduz-me à compreensão e para a prática de Suas Palavras de Verdade.

Peço que o Espírito Santo me alerte antes de eu tentar enganar quem quer que seja e que sempre me ajude a não crer nas mentiras de satanás. Obrigado, Senhor, pelos ministérios de Cristo, local de baluarte para Tua Verdade em minha vida, ajuda-me a integrar-me ao corpo de Cristo e ter plena comunhão com os irmãos em Cristo.

Compreendo Senhor Jesus Cristo que a capacidade de ser invencivelmente forte e de conseguir realizar a Tua vontade requer o poder estabilizador do cinturão da verdade. Obrigado por concederes essa peça da armadura divina para a minha vida, eu Te agradeço.

Amém.

BLOG DA TV MENORAH (www.tvmenorah.com.br/blogdatvmenorah/)