Ação rápida da ROCAM resulta na prisão de suspeito de furtos em Gramado

Uma ação rápida da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (ROCAM) da Brigada Militar em Gramado resultou na prisão de um suspeito de furtar residências na cidade.

Quando os policiais da ROCAM assumiram o serviço, receberam informações por rádio de que o suspeito estava na rodoviária de Gramado e embarcava em um ônibus. Diante das informações, a equipe de ROCAM agiu prontamente, conseguindo abordar o ônibus que estava prestes a sair da rodoviária, facilitado pela proximidade do quartel da Brigada Militar.

Ao abordar o ônibus e identificar o indivíduo com base nas características fornecidas, os policiais realizaram uma busca pessoal, não encontrando nada de ilícito. No entanto, ao verificar uma bolsa de viagem de cor cinza que o suspeito carregava, foram encontrados objetos que coincidiam com pertences furtados, conforme relatado por uma vítima anterior.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão, foi algemado, informado de seus direitos e conduzido à delegacia. Para garantir a integridade do detido, uma guarnição da Força Tática prestou apoio durante o transporte. O suspeito foi encaminhado ao hospital para exames de lesões e, em seguida, à Delegacia de Polícia para registro.

A vítima, ao comparecer à delegacia, reconheceu os pertences recuperados como sendo os mesmos registrados em ocorrência anterior, confirmando a ligação do suspeito com os furtos na região.

A rápida resposta da ROCAM demonstra a eficácia das operações coordenadas da Brigada Militar em Gramado na prevenção e combate a crimes, fortalecendo a segurança da comunidade local.