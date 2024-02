Carros colidem e saem da pista, no bairro Jardim das Fontes em Canela

Um dos veículos capotou e foi parar na rua lateral à rodovia, caindo no barraco

O Corpo de Bombeiros de Canela foi acionado, por volta das 21h10min desta quarta (07), para atender uma ocorrência de colisão lateral entre veículos, seguida de capotamento, na RS 235, na altura do bairro Jardim das Fontes, em frente ao acesso ao Rancho Jane.

O acidente envolveu um VW Gol e uma VW Parati, ambos com placas de Canela. Segundo relatos, o condutor da Parati tentava uma ultrapassagem, quando atingiu a lateral do Gol, tirando os dois veículos da pista.

Os veículos trafegavam no sentido Centro – Bairro e com a colisão atravessaram a pista contrária, em direção ao mato que circunda a rodovia. O Gol colidiu com uma árvore, poucos metros após o acostamento. Já a Parati seguiu por dentro do mato, por mais de 20 metros, até cair em um barranco e capotar, parando na rua lateral à RS 235.

Populares acionaram as forças de segurança. A ocorrência contou com o apoio do SAMU. O condutor do Gol sobre ferimentos leves e foi conduzido ao Hospital de Caridade de Canela.

O motorista da Parati foi atendido no local, pelo SAMU, mas dispensou atendimento médico.

Os Bombeiros isolaram o local e aguardaram a chegada da Polícia Rodoviária Estadual.

Local com muitos acidentes

O trecho em que ocorreu a colisão de ontem é ponto de frequentes acidente e capotagens. Mais de uma vez, os veículos atravessam o pequeno mato ao lado da rodovia e foram parar na Rua Silvino Rafel Zanatta, lateral à rodovia.

Os moradores cobram uma atitude da EGR e do Governo do Estado. Muitos pedem a instalação de um controlador de velocidade no local, que antecede em alguns metros a reta que leva ao Saiqui. Neste local, muitos carros praticam velocidade muito acima do permitido.