Elenco do Gramadense se reapresenta para a temporada de 2024

Na tarde da última quarta-feira (7), no Hotel Laghetto Siena, cerca de 80 atletas das categorias sub-15, sub-17, sub-20 e elenco profissional do Centro Esportivo Gramadense (CEG) se reapresentaram para dar início aos trabalhos da temporada de 2024.

O grupo de jogadores, juntamente com os membros das comissões técnicas de cada categoria, foram recebidos pelo presidente do clube, Sandro André Bazzan, que na ocasião desejou as boas-vindas aos atletas, parabenizou a todos pelos resultados obtidos no ano de 2023 e confirmou todo o apoio do conselho diretor ao projeto desenvolvido pelo CEG.

Nesta quinta-feira (8), as categorias já retornaram as atividades de pré-temporada, iniciando com os testes físicos visando a preparação para este ano. Ainda no primeiro semestre, o CEG disputará o Campeonato Gaúcho Sub-17, onde vem de duas grandes participações, ficando com o vice-campeonato de 2022 e figurando entre os 4 melhores em 2023. O Gramadense também participará, ainda na primeira metade do ano, da Liga Serrana, nas categorias sub-15 e sub-19. Os atletas do plantel profissional serão emprestados para equipes que disputarão a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho.