Equipe A de Canela conquista tri campeonato na Etapa da AJP Tour em Gramado

No último final de semana, o Ginásio Perinão em Gramado foi palco de uma etapa emocionante da AJP Tour, onde a Equipe A, sediada em Canela, se consagrou tri campeã, levando para casa um total de 45 medalhas, das quais 18 eram de ouro. O evento reuniu competidores do Brasil, Uruguai, Chile e Paraguai.

A liderança da Equipe A de Canela, sob a orientação do Mestre faixa preta Alessandro Honorato e da professora faixa preta Cíntia Honorato, juntamente com Caio Nicolau, faixa roxa, que são responsáveis pelas aulas infantis e femininas, foi fundamental para o sucesso da equipe.

Dentre os destaques individuais, Pietra Lodea Dornelles brilhou ao conquistar a medalha de ouro em sua primeira competição, demonstrando dedicação e habilidade ao garantir uma vitória por finalização com um Arm Lock. Antônia Eloah Lodea Dornelles, irmã de Pietra, também se destacou ao vencer sua primeira luta em apenas um minuto e meio por finalização, ficando com o segundo lugar na categoria após uma disputa acirrada por pontos na segunda luta.

A professora Cíntia enfatiza não apenas os benefícios físicos do Jiu-jitsu, mas também destaca a importância do esporte para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos jovens. Ela ressalta que o ambiente saudável e disciplinado da academia proporciona mais do que apenas treinos físicos, oferecendo uma comunidade de amizades positivas e ajudando os jovens a lidarem com diversas situações e sentimentos, algo crucial em uma era em que muitos estão excessivamente conectados a telas de dispositivos móveis.