Pintura ao ar livre será protagonista em Gramado

Evento inédito irá movimentar o turismo cultural local, com foco no segmento das artes plásticas

A pintura ao ar livre se tornou conhecida através do movimento impressionista, em meados do século 19. Desde então, a prática, também batizada pela expressão francesa “En Plein Air”, vem ganhando adeptos em todo o mundo. Em Gramado, inspirou a criação do coletivo de artistas plásticos Plein Air Gramado, composto por: Alessandro Muller (também curador do projeto), Jonatan Dhein, Debora Dhein e Rogério Baungarten. O coletivo será o anfitrião do projeto Gramado Natural – 1º Encontro de Pintura ao ar Livre. Este é um evento inédito, que tem como objetivos movimentar o turismo cultural local, com foco no segmento das artes plásticas, valorizar o roteiro rural, como uma alternativa para o turismo cultural, e instigar a preservação do meio ambiente, da fauna e da flora da cidade.

As paisagens e belezas naturais de Gramado serão evidenciadas neste projeto, que une as artes plásticas e o meio ambiente. Apoiado pela Lei Paulo Gustavo, o projeto, construído sob os conceitos de arte de rua, artes visuais e meio ambiente, se desmembra nos eixos de criação artística, formação, mostra de arte e intercâmbio cultural e tem sua realização planejada para acontecer em duas etapas: atividades pré-encontro (de fevereiro a abril) e atividades durante o encontro, que será realizado de 02 à 05 de maio de 2024.

Pré-encontro

Na etapa de pré-encontro serão atendidos os eixos de criação artística e de formação. Para a criação artística, o Coletivo Plein Air Gramado, anfitrião do projeto, levará seu grupo de artistas plásticos gramadenses para vinte áreas descentralizadas e rurais da cidade, onde escolherão paisagens a serem registradas no traço e na pintura. A cada saída de campo serão produzidas obras com visões artísticas diferentes, sob a mesma localidade e assim, ao final do processo artístico, terá sido produzida uma coleção artística.

Em paralelo, no eixo de formação, estão previstas capacitações técnicas e práticas, acerca das artes plásticas, atendendo a equipe de trabalho do projeto e profissionais do segmento artístico e, também, palestras sobre educação ambiental, destinadas aos alunos da rede pública de ensino e dos parceiros do projeto, que são o Centro Municipal de Cultura Arno Michaelsen, o CRERH (Centro de Reabilitação Emanuel Região das Hortênsias) e as escolas públicas descentralizadas.

O Encontro

Já na segunda etapa do projeto, acontece o encontro de fato. Nele, os outros dois eixos do projeto serão atendidos, sendo eles: mostra de arte e intercâmbio cultural.No encontro, que ocorrerá às margens do Lago Joaquina Rita Bier, haverá uma série de atividades artísticas, todas oferecidas gratuitamente à comunidade e classe cultural interessada. São elas: a mostra de arte, com demonstrações de pintura ao ar livre, apresentações musicais que farão a ambiência do encontro e a exposição das obras de arte criadas pelo Coletivo Plein Air Gramado, durante os primeiros meses do projeto e que retratará a beleza natural do interior da cidade; palestras, oficinas de curta duração e saídas de campo para Sketch tour e Plein Air com monitoria e guiamento de biólogo, que fará interpretação ambiental dos cenários rurais.

Ainda na mostra de arte, se fará presente a Associação de Pintores com a Boca e os Pés que, ao longo dos seus 60 anos de existência e da sua presença, em mais de 70 países, representa aproximadamente 800 artistas em todo o mundo. Estará pintando, em Gramado, o associado e artista plástico gaúcho Jeferson Luís Hoffmann. Ainda, durante o encontro, irá ocorrer o intercâmbio cultural entre o coletivo anfitrião de pintores e os convidados Coletivo Arteiras de Gaia (Florianópolis/SC) e Coletivo Plein Air RS (Porto Alegre/RS)

“O projeto vai contar também com acessibilidade, como intérprete de libras, vídeos com áudio descrição, imagens com áudio descrição, visando proporcionar possibilidade e condições de alcance de toda comunidade à cultura”, conta a produtora cultural e gestora do projeto Gramado Natural, Luana Michel. Cabe salientar que a injeção dos recursos provenientes de leis culturais, no mercado local, também faz girar as economias de Gramado e região. Cerca de 40 pessoas irão trabalhar na produção e realização deste evento.

O projeto ainda prevê a presença e integração comunitária nas suas ações, através da parceria com o Movimento Gramado Ativa, responsável pela idealização e execução do mutirão coletivo de limpeza por uma das regiões descentralizadas por onde o projeto passar. E para o encerramento da primeira edição do encontro de pintores, acontecerá um momento coletivo de Plein Air, onde todos os pintores, profissionais e alunos do projeto estarão presentes pintando a vista do pôr-do-sol do Cânion da Pedra Branca, na Linha Nova. O Gramado Natural conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Gramado, Secretaria Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura.

Foto divulgação – Coletivo Plein Air Gramado