Prefeitura de Canela decreta ponto facultativo e suspensões de expediente para o Carnaval

A Prefeitura de Canela anunciou através do decreto 10.100, de 18 de janeiro, a suspensão do expediente e a decretação de ponto facultativo durante o período do Carnaval de 2024. Esta medida estará em vigor na segunda-feira (12) e na terça-feira (13), com retorno às atividades normais na quarta-feira (14), com atendimento ao público das 13h às 17h.

A decisão da Prefeitura segue a rotina adotada por órgãos públicos federais e estaduais, assim como pela rede bancária. Durante esses dias, as unidades básicas de saúde permanecerão fechadas, sendo necessário que casos urgentes sejam encaminhados ao Hospital de Caridade de Canela.

Os serviços considerados essenciais, tais como zeladoria dos prédios municipais, atendimento do Corpo de Bombeiros, Central de Informações Turísticas, Departamento de Serviços Urbanos, Departamento de Fiscalização, Fiscalização e Monitoramento de Trânsito, e o cemitério municipal, estarão em funcionamento através de um sistema de plantão.

A compensação do expediente do dia 12 de fevereiro ocorreu no último sábado (3 de fevereiro).